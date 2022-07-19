Система "Мир" напомнила, в каких странах работают ее карты

Это в том числе Турция, Южная Корея и Вьетнам

Пресс-служба платежной системы "Мир" напомнила, что ее картами можно пользоваться в 11 зарубежных странах.

"Уже сегодня вы можете оплатить товары или услуги, снять деньги с карты "Мир" в банкоматах на территории Турции, Вьетнама, Армении, Южной Кореи, Узбекистана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана", - сказано в сообщении.

Кроме того, картами "Мир" можно расплачиваться в Южной Осетии и Абхазии.

5 марта Visa сообщила, что прекращает все транзакции на территории России, 6 марта приостановила оказание услуг Mastercard. В апреле глава Федерального казначейства Роман Артюхин доложил премьеру Михаилу Мишустину, что несмотря на повышенную нагрузку, российская платежная система работает бесперебойно.

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