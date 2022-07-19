В Финляндию прибыл ракетный эсминец ВМС США

Корабль оснащен крылатыми ракетами Tomahawk

В порт Хельсинки зашел американский ракетный эсминец USS Arleigh Burke, передает "Интерфакс".

Корабль оснащен зенитными управляемыми ракетами RIM-66 SM-2, крылатыми ракетами Tomahawk (может нести до 56 штук) с дальностью действия 1600 км и противолодочными управляемыми ракетами RUM-139 ASROC.

Как отметили в 6-м оперативном флоте США, корабль способен выполнять разнообразные задачи, благодаря своему мощному и сбалансированному ракетному вооружению, управляемому единой системой Aegis.

Ранее Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, поддерживающую вступление Финляндии в НАТО.

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