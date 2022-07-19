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Осталось трое кандидатов на пост премьера Британии

18:06
  • вторник
  • 19 июля 2022

Имя нового премьер-министра станет известно 5 сентября

Из борьбы за пост лидера Консервативной партии Великобритании выбыла бывшая замминистра по жилищному строительству Кеми Баденок, пишет The Guardian. Она набрала по итогам четвертого тура голосования 59 голосов.

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Таким образом, в пятый тур прошли три кандидата: бывший министр финансов Риши Сунак (118), экс-министр по международному развитию Пенни Мордонт (92) и министр иностранных дел Лиз Трасс (86).

Пятый тур состоится 20 июля.

Имя нового премьер-министра станет известно 5 сентября. До этого момента обязанности главы правительства будет исполнять Борис Джонсон, который ранее подал в отставку на фоне многочисленных скандалов.

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