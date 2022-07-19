Осталось трое кандидатов на пост премьера Британии

Имя нового премьер-министра станет известно 5 сентября

Из борьбы за пост лидера Консервативной партии Великобритании выбыла бывшая замминистра по жилищному строительству Кеми Баденок, пишет The Guardian. Она набрала по итогам четвертого тура голосования 59 голосов.

Таким образом, в пятый тур прошли три кандидата: бывший министр финансов Риши Сунак (118), экс-министр по международному развитию Пенни Мордонт (92) и министр иностранных дел Лиз Трасс (86).

Пятый тур состоится 20 июля.

Имя нового премьер-министра станет известно 5 сентября. До этого момента обязанности главы правительства будет исполнять Борис Джонсон, который ранее подал в отставку на фоне многочисленных скандалов.

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