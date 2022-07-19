В Омске родила женщина, не знавшая о своей беременности

На свет появилась здоровая девочка

Как рассказали в областном Министерстве здравоохранения, в Омске врачи больницы скорой медицинской помощи №1 приняли роды у 42-летней женщины, которая не знала о своей беременности.

"Ночью в приемное отделение БСМП №1 по "скорой" доставили женщину с сильными болями в животе. Предварительный диагноз - почечная колика. Однако, не дождавшись заключения уролога, к всеобщему удивлению персонала "приемника" омичка начала рожать", - говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.

В итоге пациентка родила здоровую девочку.

Медики уточнили, что объемного живота у женщины не было. У нее это уже третий ребенок.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"