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В Омске родила женщина, не знавшая о своей беременности

18:29
  • вторник
  • 19 июля 2022

На свет появилась здоровая девочка

Как рассказали в областном Министерстве здравоохранения, в Омске врачи больницы скорой медицинской помощи №1 приняли роды у 42-летней женщины, которая не знала о своей беременности.

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"Ночью в приемное отделение БСМП №1 по "скорой" доставили женщину с сильными болями в животе. Предварительный диагноз - почечная колика. Однако, не дождавшись заключения уролога, к всеобщему удивлению персонала "приемника" омичка начала рожать", - говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.

В итоге пациентка родила здоровую девочку.

Медики уточнили, что объемного живота у женщины не было. У нее это уже третий ребенок.

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