Об этом заявили в оборонном ведомстве ФРГ

У бундесвера заканчиваются ресурсы для помощи Киеву. Об этом заявила во вторник министр обороны Германии Кристина Ламбрехт. Речь идет о поставках техники и оружия.

"Мы не можем больше много отдать из бундесвера", - приводит ее слова агентство DPA.

В то же время Ламбрехт отметила, что Берлин "продолжит поддерживать Украину и в будущем", передает РИА Новости.

Ранее заместитель председателя российского Совета Безопасности Дмитрий Медведев заявил, что поставляемое на Украину американское оружие будет расползаться по рукам разномастных преступников по всему миру, а происходит это под "крышей" администрации и спецслужб США.

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