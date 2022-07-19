Силы ДНР и ЛНР освободили 254 населенных пункта

При огневой поддержке ВС России

Военные ДНР и ЛНР освободили 254 населенных пункта ДНР, сообщил в Telegram штаб территориальной обороны республики.

"По состоянию на 19 июля 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС России освободила 254 населенных пункта, включая Старомайорское", - сказано в сообщении.

Там также уточняется, что наступление войска продолжают по нескольким направлениям.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Обозначенная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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