Сирия, АЭС и зерно: что обсудил Путин с лидерами Ирана и Турции

Президент России во вторник прибыл в Тегеран

Владимир Путин во вторник в Тегеране вместе с иранским и турецким коллегами - Эбрахимом Раиси и Реджепом Тайипом Эрдоганом - принял участие в трехстороннем саммите по сирийскому урегулированию. Президенты обменялись мнениями по ключевым аспектам взаимодействия в этом формате и наметили совместные шаги для долгосрочного урегулирования конфликта. Свой визит глава российского государства начал с двусторонних встреч - с иранским визави Эбрахимом Раиси и духовным лидером Исламской Республики аятоллой Али Хаменеи, а также с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Трёхсторонней встрече глав государств-гарантов Астанинского процесса, ставшего прологом к мирному урегулированию ситуации в Сирии, предшествует целая череда двусторонних встреч. На первую из них, с иранским лидером Ибрахимом Раиси, президент Путин едет прямо из аэропорта. В числе ключевых вопросов - развитие двусторонних отношений.

"У нас развиваются отношения хорошими темпами. Рекордными цифрами мы можем похвастаться с точки зрения роста товарооборота. Мы укрепляем наше взаимодействие по вопросам международной безопасности. Вносим существенный вклад в урегулирование сирийского конфликта", - отметил Путин.

Иран - важный партнёр для России, которая осуществляет взаимодействие с Исламской республикой в разных сферах. Это и нефтяная отрасль. И атомная энергетика. Российские специалисты помогают возводить вторую очередь АЭС в Бушере. Кроме того, на берегу Персидского залива полным ходом идёт строительство ТЭС "Сирик" мощностью в 1400 мегаватт. При этом потенциал для взаимного сотрудничества далеко не исчерпан.

"После наших встреч в Москве и Ашхабаде очень быстро развиваются наши двусторонние отношения. У нас есть необходимая политическая воля развивать отношения и вывести их на практическую плоскость", - заявил Ибрахим Раиси.

Принимает президента Путина и духовный лидер Ирана аятолла Хаменеи, что тоже свидетельствует о доверия между двумя государствами. На довольно высоком уровне находятся отношения и с Турцией, которая также является страной-гарантом мирного урегулирования в Сирии. Впрочем, на двусторонней встрече Путин и Эрдоган обсуждают не только эту тему. На повестке и недавние переговоры в Стамбуле касательно вывоза украинского зерна. И в этом вопросе, по словам российского лидера, наметился прогресс.

"Я хочу вас поблагодарить за ваши посреднические усилия, за предоставление турецкой площадки для переговоров по проблемам продовольственного характера, по проблемам вывоза зерна через Чёрное море. При вашем посредничестве мы продвинулись вперёд. Не все вопросы, правда, ещё решены, но то, что движение есть, уже хорошо", - сказал Путин.

"В ходе последних стамбульских переговоров позиция, которую заняла российская сторона, была очень положительной и конструктивной. Конечно же, результат, который мы получим после этих переговоров, несомненно, будет обсуждаться во всём мире", - отметил Эрдоган.

В штатном режиме идёт работа и в рамках совместных стратегических проектов, которые реализуют Россия и Турция. По газопроводам "Голубой поток" и "Турецкий поток" в эту страну было поставлено 12 с лишним миллиардов кубометров газа. Реализуются и планы по возведению АЭС "Аккую", первый энергоблок которой планируется достроить к 100-летию Турецкой республики. Оно будет отмечаться в следующем году. Помимо двусторонних отношений, Путин и Эрдоган также обсудили и Сирию. Этот же вопрос значился среди главных и в основной повестке трёхсторонней встречи президентов России, Ирана и Турции.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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