Reuters: поставки по "Северному потоку" возобновятся вовремя

Но не на полную мощность

Как пишет во вторник со ссылкой на два источника агентство Reuters, поставки топлива из России в Европу по газопроводу "Северный поток" возобновятся вовремя - после завершения планового ремонта в четверг, 21 июля.

Уточняется при этом, что работа возобновится не на полную мощность, а на том же уровне, что был до ухода на профилактику.

14 июня "Газпром" сократил со 167 до 100 миллионов кубометров в сутки поставки газа по "Северному потоку". На следующий день объем прокачки сократился уже до 67 миллионов кубометров.

Компания объяснила происходящее проблемами при возвращении из Канады турбины Siemens, которая проходила ремонт в Монреале.

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