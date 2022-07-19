Европу уличили в беспомощности перед экономическим кризисом

В условиях санкционного давления страны Запада пытаются удержаться на плаву

ЕС планирует ввести персональные санкции против мэра Москвы Сергея Собянина, актеров Сергея Безрукова и Владимира Машкова, а также главы Ростеха Сергея Чемезова. Об этом сообщило агентство "Рейтер" со ссылкой на попавший в его распоряжение документ. Из которого следует, что всего в список войдут восемь юридических и 47 физических лиц. Шесть предыдущих пакетов санкций против нашей страны показали их неэффективность, но Брюссель всё ещё пыжится. Одновременно ЕС снисходительно дает зеленый свет новым потенциальным членам объединения.

Похоже на запоздалое извинение перед двумя Балканскими странами. За то, что для Украины все по ускоренной процедуре, а остальные подождут. Албания в статусе кандидата в члены ЕС уже 8 лет. Северная Македония - 17. Две республики с беднейшими экономиками - ценнейшее приобретение для находящегося в глубоком кризисе Евросоюза. Громче всех радуются государства-иждивенцы, сидящие на дотациях из Брюсселя, то есть на шее более благополучных соседей.

"Чешская Республика и вся Центральная Европа хорошо осознают важность общеевропейской интеграции для нашей демократии, безопасности и развития нашей экономики. Будущее в ЕС находится в пределах вашей досягаемости. Желаю вам скорейшего пути в нашу семью Европейского Союза", - заявил председатель правительства Чешской Республики Петр Фиала.

В нынешних реалиях звучит как приглашение на тонущий "Титаник". В статье на немецком интернет-портале Telepolis журналист Эрик Бонзе подробно разъяснил, как Европа приближает свой крах и мегакризис. Он пишет: обстановка была напряженной еще до украинского конфликта - резко выросла инфляция, энергетический рынок перегрет, о совместных действиях договориться не смогли. Провальная внутренняя и внешняя политика ситуацию только усугубили.

"Были введены санкции против России, которые привели к колебанию рынков и еще большему росту цен. Все риски и побочные эффекты санкций ЕС были проигнорированы. В то же время Еврокомиссия выглядит совершенно беспомощной в ситуации с ядовитой смесью газового и экономического кризиса. В своем проекте плана на случай ЧС с газом глава комиссии Урсула фон дер Ляйен и ее команда не могут придумать ничего лучше, чем снизить температуру обогрева в офисах", - пишет СМИ.

Абсолютно серьезно советуя гражданам реже мыться, теплее одеваться дома зимой, меньше ездить на личном автомобиле, на себе евробюрократы не экономят. Немецкая газета Bild вышла со статьей о том, что около 60 тысячам сотрудников Евросоюза повысят зарплату. Примерно на 8,5% до конца года. И это полностью смягчит гигантскую инфляцию. Например, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ежемесячно будет получать на 2438 евро больше. О том, за чьи интересы страдают рядовые европейцы, в ФРГ открыто говорит лишь одна партия.

"Вы прекрасно знаете, что Вашингтон давно строил планы, как помешать работе "Северного потока-2", - говорит сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла.

Впрочем, американскому истеблишменту плевать не только на европейцев. Благополучие собственных граждан - явно не в орбите интересов официального Вашингтона. Для Украины 40 миллиардов долларов есть. А вот для годами живущих прямо на улицах Сан-Франциско людей - нет. И это вроде бы как та же самая Америка, пытающаяся управлять миром.

Слово "голод" в западной прессе теперь настолько же часто упоминаемое, как "холод" и "газ". И вот уже ЕС подготовил проект документа о разморозке части ресурсов российских банков, чтобы облегчить транзакции по продаже продовольствия и удобрений. Поняли, что без наших поставок не справляются. Планируют открыть и порты для судов из России с едой на борту.

Забыли только спросить, готова ли Москва снабжать недружественные страны при том, что ЕС намерен еще больше ужесточить санкции против Сбербанка в частности и России в целом. Готовится седьмой пакет. В Литве, кажется, снова ничего не поняли. Пока Европа пытается юлить и жонглировать собственными санкциями, чтобы хоть как-то удержаться на плаву, в сейм Республики поступило предложение полностью запретить местному бизнесу торгово-экономические связи с Россией.

Лилия Акиньшина, Александр Званцев, "ТВ Центр".

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