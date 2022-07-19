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Мишустин провел стратегическую сессию по транспорту

22:30
  • вторник
  • 19 июля 2022

Обсуждалось влияние на отрасль западных санкций

Правительство прорабатывает меры, которые позволят не снижать темпы ввода нового жилья и выдачи ипотеки, в том числе по льготным программам. Во вторник об этом заявил Михаил Мишустин на стратегической сессии по строительству и ЖКХ.
Модернизация ЖКХ России начнется с 2023 года

Среди приоритетных направлений - продолжение расселения людей из аварийного жилья и масштабное обновление коммунальных сетей. Премьер-министр напомнил, что в следующем году стартует комплексная программа модернизации ЖКХ, сообщает "ТВ Центр".

И сегодня же Михаил Мишустин провел стратегическую сессию по транспорту. Он подчеркнул - правительство приняло целый ряд решений - негативное влияние на отрасль западных санкций удалось смягчить.

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