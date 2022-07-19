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Представители Twitter обиделись на Илона Маска

19:51
  • вторник
  • 19 июля 2022

Бизнесмена хотят заставить купить соцсеть через суд

В суде штата Делавэр начали рассматривать требование Twitter принудить предпринимателя Илона Маска к реализации сделки по покупке соцсети, пишет РИА "Новости".

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"Поведение Маска в рамках контракта непростительно", - сказал представитель соцсети в ходе слушаний.

Он добавил, что действия Маска подвергли соцсеть излишнему давлению и повредили ей в глазах общественности.

Ранее Маск предложил за Twitter 44 миллиарда долларов, но потребовал сначала проверить данные компании на предмет "фейковых" аккаунтов. В итоге команда Маска заключила, что данные Twitter о спамовых аккаунтах не поддаются верификации. В связи с этим бизнесмен решил выйти из сделки.

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