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"Движение есть": Путин о вывозе зерна с Украины

20:12
  • вторник
  • 19 июля 2022

СМИ пишут, что Москва и Киев близки к соглашению по этому вопросу

Президент России Владимир Путин в ходе встречи в Тегеране с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом поблагодарил собеседника за "посреднические по предоставлению турецкой площадки для переговоров по проблемам вывоза зерна через Черное море".

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"При вашем посредничестве мы продвинулись вперед. Не все вопросы, правда, еще решены, но то, что движение есть, уже хорошо", - сказал российский лидер (цитата по ТАСС).

Вместе с тем газета Financial Times во вторник написала, что Москва и Киев близки к достижению соглашения об экспорте зерна с Украины, однако до сих пор не пришли к общему знаменателю по поводу того, как гарантировать безопасность судов и портов.

13 июля в Стамбуле состоялись переговоры о создании зернового коридора. В них приняли участие военные делегации России, Турции, Украины и представители ООН.

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