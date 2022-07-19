"Движение есть": Путин о вывозе зерна с Украины

СМИ пишут, что Москва и Киев близки к соглашению по этому вопросу

Президент России Владимир Путин в ходе встречи в Тегеране с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом поблагодарил собеседника за "посреднические по предоставлению турецкой площадки для переговоров по проблемам вывоза зерна через Черное море".

"При вашем посредничестве мы продвинулись вперед. Не все вопросы, правда, еще решены, но то, что движение есть, уже хорошо", - сказал российский лидер (цитата по ТАСС).

Вместе с тем газета Financial Times во вторник написала, что Москва и Киев близки к достижению соглашения об экспорте зерна с Украины, однако до сих пор не пришли к общему знаменателю по поводу того, как гарантировать безопасность судов и портов.

13 июля в Стамбуле состоялись переговоры о создании зернового коридора. В них приняли участие военные делегации России, Турции, Украины и представители ООН.

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