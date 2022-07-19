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Российский посол назвал деструктивной роль ЕС на Украине

20:36
  • вторник
  • 19 июля 2022

Москва может при необходимости ужесточить санкции

Посол России в Австрии Дмитрий Любинский заявил в интервью австрийскому онлайн-изданию Exxpress, что Евросоюз играет в украинском кризисе подчеркнуто деструктивную роль.

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"Наши отношения достигли низшей точки и пошли в минус. Все то, чего за долгие годы сотрудничества удалось достичь, было уничтожено, и возврата к "business as usuall" уже не будет", - добавил дипломат.

По его словам, российская сторона еще не в полной мере применяет ответные меры относительно санкций Запада.

"Непосредственное воздействие западных санкций на собственную экономику и население здесь уже достаточно ощутимо. Но мы оставляем за собой право ужесточить наши специальные меры", - предупредил посол.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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