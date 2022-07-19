Мэр Лондона заявил о критической ситуации из-за жары

Зафиксированы уже десять пожаров

В условиях рекордной жары в Лондоне и его окрестностях стала загораться трава, что уже спровоцировало пожары, передает Sky News.

Отмечено, что пожарные сейчас тушат десять пожаров в разных районах - в частности, в парке Ширли Хиллз на юге города, а также в Кройдоне и в Апминстере на востоке.

Мэр Лондона Садик Хан назвал ситуацию критической, говорится в репортаже. Спасательные службы призывают лондонцев к осторожности.

19 июля в районе лондонского аэропорта Хитроу был побит температурный рекорд Британии - воздух прогрелся до 40,2 градуса.

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