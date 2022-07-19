Собянин поручил установить более 100 новых зарядных станций для электробусов

Это позволит увеличить число маршрутов общественного транспорта, обслуживаемых электробусами

Свыше 100 новых станций для сверхбыстрой зарядки городских электробусов будут установлены в столице дополнительно. Поручение по итогам заседания президиума правительства Москвы подписал мэр Сергей Собянин.

Большее число таких точек позволит увеличить число наземных маршрутов, где пассажиров перевозит именно электротранспорт. Сейчас машин этого типа на линии более тысячи, все они российского производства.

Но парк расширяют. В отличие от дизельных автобусов, электробусы работают значительно тише, от них меньше вибрация, и ещё один плюс - сокращаются выбросы парниковых газов.

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