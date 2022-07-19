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Путин указал на деструктивную линию США в Сирии

21:35
  • вторник
  • 19 июля 2022

Из районов САР, неподконтрольных сирийским властям, исходят реальные угрозы

Президент России Владимир Путин в ходе трехсторонней встречи глав государств-гарантов "астанинского" процесса заявил, что из районов САР, неподконтрольных сирийским властям, исходят реальные угрозы преступности, экстремизма и сепаратизма.

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"Во многом этому способствует деструктивная линия западных государств во главе с Соединенными Штатами", - отметил глава государства (цитата по РИА "Новости").

Как подчеркнул Путин, в Сирии надо навсегда покончить с террористами.

В свою очередь, президент Ирана Ибрахим Раиси сказал, что США должны покинуть Сирию и весь регион как можно скорее.

"По прошествии порядка 11 лет с начала кризиса в Сирии Иран по-прежнему убежден, что единственный путь урегулирования кризиса в Сирии - политический, военные шаги не только не являются выходом, но и приведут к ухудшению ситуации", - добавил Раиси.

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