Националисты оборудовали позиции артиллерии в школах Днепра

Также ВСУ развернули пункт временной дислокации на территории водоканала Артемовска

Министерство обороны России сообщило в ходе брифинга во вторник вечером, что националисты обстреливают населенные пункты из Авдеевки, чтобы вызвать ответный огонь и обвинить российские ВС в гибели гражданского населения.

Кроме того, стало известно, что нацформирования оборудовали позиции артиллерии в школах Днепра. Также ВСУ развернули пункт временной дислокации на территории водоканала Артемовска.

Россия эвакуировала с Украины и из Донбасса свыше 2,5 миллиона человек.

Жителям ДНР, ЛНР и юга Украины передано почти 600 тонн гуманитарной помощи.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"