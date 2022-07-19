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Националисты оборудовали позиции артиллерии в школах Днепра

21:51
  • вторник
  • 19 июля 2022

Также ВСУ развернули пункт временной дислокации на территории водоканала Артемовска

Министерство обороны России сообщило в ходе брифинга во вторник вечером, что националисты обстреливают населенные пункты из Авдеевки, чтобы вызвать ответный огонь и обвинить российские ВС в гибели гражданского населения.

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Кроме того, стало известно, что нацформирования оборудовали позиции артиллерии в школах Днепра. Также ВСУ развернули пункт временной дислокации на территории водоканала Артемовска.

Россия эвакуировала с Украины и из Донбасса свыше 2,5 миллиона человек.

Жителям ДНР, ЛНР и юга Украины передано почти 600 тонн гуманитарной помощи.

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