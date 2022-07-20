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Путин: "Северный поток-2" может помочь побороть энергокризис в Европе

08:19
  • среда
  • 20 июля 2022

Президент призвал запустить трубопровод

"Северный поток-2" является готовым маршрутом поставки газа в Европу, который уже есть у России. Об этом в среду, 20 июля, напомнил российский лидер Владимир Путин. Глава государства заявил, что трубопровод "можно запустить", чтобы поспособствовать решению энергетического кризиса в Европе.
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Тема запуска "Северного потока-2" обсуждалась в беседе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, рассказал Путин. Он указал Шольцу, что "Газпром" зарезервировал мощности, создал эти мощности, и ему нужно с этим что-то делать, они не могут бесконечно висеть в воздухе". Однако канцлер ФРГ ответил, что есть "вопросы поважнее", сейчас "не к месту" этим заниматься.

В ответ Путин "вынужден был предупредить, что тогда мы половину объема, предназначенного для "Северного потока", снимем для внутреннего потребления и переработки". Соответственно, "если мы даже завтра запустим "Северный поток - 2", это будет не 55 млрд кубометров в год, а ровно половина".

Президент России напомнил, что до конца 2022 года осталось лишь половина — значит, Европа может получить по "Северному потоку-2" лишь четверть потенциального годового объема, сообщает ТАСС.

Ранее политолог Дмитрий Орлов напомнил, что Россия всегда исполняла обязательства по поставкам газа. Он рассказал, кому выгодно упорно тормозить запуск проекта "Северный поток-2", а также выразил уверенность в том, что придет время, когда эта труба будет заполнена газом.

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