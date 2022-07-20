"Фронт антизападной борьбы": дипломат - о значении встречи России, Ирана и Турции

Перспективы у объединения трех стран хорошие, уверен Вениамин Попов

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили саммит России, Ирана и Турции. Что объединяет столь разные страны? Есть ли у этой группы, сложившейся ради борьбы с терроризмом в Сирии, перспективы дальнейшего развития отношений? Легко ли Москве решать спорные вопросы с Анкарой и Тегераном?

На вопросы ведущего ответил дипломат ранга Чрезвычайный и Полномочный Посол, заслуженный работник дипломатической службы России Вениамин Попов.

"Перспективы у объединения России, Ирана и Турции хорошие. Значение прошедшей встречи велико, потому что вокруг этих объединений, в том числе ШОС и БРИКС, будет складываться фронт антизападной борьбы. Запад не может пережить то, что он уже не доминирует. Это показал визит президента США Джо Байдена на Ближний Восток, куда он приехал не как начальник, а с протянутой рукой… Данное объединение – кирпичик в фундаменте здания против Запада", - сказал эксперт.

Полный комментарий смотрите в видео.

19 июля президент России прибыл в Тегеран. Владимир Путин вместе с иранским и турецким коллегами Эбрахимом Раиси и Реджепом Тайипом Эрдоганом принял участие в трехстороннем саммите по сирийскому урегулированию.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"