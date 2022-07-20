Песков рассказал о предстоящих зарубежных визитах Путина

Ведется подготовка поездок

Президент России Владимир Путин осенью планирует нанести еще несколько визитов в зарубежные страны. Об этом в среду, 20 июля, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля уточнил, что в "совсем ближайшей" перспективе зарубежных визитов российского лидера нет. Однако на осень намечено несколько поездок, подготовка к ним уже проводится.

Песков отказался "их предвосхищать" и не рассказал, в какие именно государства планирует съездить с рабочими визитами Владимир Путин, сообщает ТАСС.

19 июля президент России прибыл в Тегеран. Владимир Путин вместе с иранским и турецким коллегами Эбрахимом Раиси и Реджепом Тайипом Эрдоганом принял участие в трехстороннем саммите по сирийскому урегулированию. До этого Владимир Путин Путин совершил визиты в Таджикистан и Туркмению.

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