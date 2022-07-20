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Минобороны рассказало об отличившихся в ходе СВО военных

08:16
  • среда
  • 20 июля 2022

Виктор Саньков и Николай Григорьев проявили мужество на Украине

Минобороны рассказало о мужестве российских военных в ходе спецоперации по защите жителей Донбасса.

Ефрейтор Виктор Саньков, оператор-наводчик боевой машины под минометным обстрелом противника сумел на верхнем этаже жилого дома вычислить вражеского корректировщика огня и уничтожить его, а на выезде из города ликвидировал 5 диверсантов.

Сержант Николай Григорьев со своей группой обнаружил укрепленный блокпост неприятеля. Было принято решение атаковать. В ходе боя нашим военным понадобилась поддержка артиллерии. Григорьев, несмотря на наведенные противником помехи, сумел передать координаты цели.

Старший прапорщик Дмитрий Посохин при доставке боеприпасов нашим войскам смог вывезти автомобиль из-под плотного минометного огня неприятеля. А затем, рискуя жизнью, лично перенес на передовую 14 ящиков с патронами и не менее 20 гранат к РПГ.

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