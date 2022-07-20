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Посольство России ответило на обвинения США в стремлении "аннексировать украинские территории"

08:59
  • среда
  • 20 июля 2022

Россия возвращает мир на освобожденные территории Украины

Заявления Вашингтона о стремлении Москвы России "аннексировать украинские территории" не соответствуют действительности. Об этом в среду, 20 июля, рассказали в российском посольстве в США.
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Как отмечается в Telegram-канале дипмиссии, утверждения о захватническом характере российской военной спецоперации в корне ложны. Россия возвращает мир на освобожденные территории, создает условия для нормальной жизни и соблюдения равных прав граждан вне зависимости от этнической и языковой принадлежности.

На оказание помощи пострадавшим населенным пунктам поднялась вся страна, подчеркнули в российском посольстве. Ведется активное восстановление инфраструктуры, жилья, социальных объектов, к работам привлечены тысячи специалистов, не прекращаются поставки гуманитарной помощи.

Российские дипломаты поинтересовались у США, как все это соотносится с понятием "аннексия". В посольстве России напомнили, что руководство Российской Федерации неоднократно заявляло: решение о своем будущем самостоятельно примет население освобожденных территорий.

На освобожденных в ходе спецоперации по защите республик Донбасса территориях Украины тем временем заявляют о стремлении к укреплению связей с Россией. В Запорожской области объявили, что референдум по вхождению Запорожской области в состав России могут провести осенью, предварительно — в первой половине сентября.

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