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В бундесвере признали практически неисчерпаемые ресурсы России

09:20
  • среда
  • 20 июля 2022

Они позволяют ВС России "километр за километром продвигаться вперед"

Россия располагает практически неисчерпаемыми ресурсами, поэтому не следует недооценивать российскую армию. Об этом заявил генерал-лейтенант бундесвера, инспектор сухопутных войск Альфонс Маис.

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Представитель бундесвера отметил, что обладая превосходством в артиллерии, российская армия, "по-видимому, продвигается вперед километр за километром".

Спецоперация России по защите республик Донбасса, по словам Маиса, "война на изматывание и истощение, которая ставит вопрос о том, как долго Украина сможет продержаться".

По мере приобретения опыта в ходе боевых действий на Украине ВС России будут становиться лишь сильнее и боеспособнее, предупредил военный в интервью Handelsblatt.

Ранее в Германии уже отмечали превосходство российской армии над Вооруженными силами Украины. Бригадный генерал немецкой армии в отставке и советник экс-главы ФРГ Ангелы Меркель Эрих Вад заявлял, что именно российская сторона определяет развитие событий на востоке Украины, а официальный Киев не сможет вернуть Донбасс военным путем.

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