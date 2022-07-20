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Крупнейшая в мире атомная подлодка выведена из состава ВМФ России

09:35
  • среда
  • 20 июля 2022

Субмарина будет утилизирована

Самая большая в мире стратегическая атомная подводная лодка (АПЛ) "Дмитрий Донской" (проект 941 УМ "Акула", по классификации НАТО SSBN Typhoon) выведена из боевого состава ВМФ России. Об этом в среду, 20 июля, рассказал информированный источник в военно-промышленном комплексе.
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По словам собеседника РИА Новости, субмарина подлежит утилизации.

Название "Дмитрий Донской" уже присвоено другой стратегической атомной подводной лодке класса "Борей-А" (проект 955А), которая была заложена в 2021 году на "Севмаше".

Атомная подлодка "Дмитрий Донской" вошла в боевой состав флота в 1980 году и являлась головной лодкой проекта 941. В 2002 году она прошла модернизацию и перевооружение на "Булаву". До сих пор субмарина является самой большой по водоизмещению подлодкой в мире (48 тысяч тонн).

Между тем в США высоко оценили российские атомные подлодки "Ясень-М". Высокопоставленный офицер Военно-морских сил США в отставке заявил, что модернизированные российские атомные подлодки проекта 885М ("Ясень-М) способны соперничать с любыми кораблями американского флота. В качестве основного ударного оружия "Ясени" используют крылатые ракеты "Оникс" и "Калибр".

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Подлодка "Дмитрий Донской"
Подлодка "Дмитрий Донской"
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