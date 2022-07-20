Россия передаст ООН данные о 327 детях с сайта "Миротворец"

Ресурс размещает личные данные тех, кого Киев считает врагами Украины

Россия передаст в Совбез ООН данные о 327 детях, которые опубликованы на запрещенном в России украинском сайте "Миротворец". Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Упомянутый интернет-ресурс размещает личные данные тех, кого Киев считает врагами Украины. Наша страна уже обращалась к генеральному секретарю ООН с просьбой удалить с сайта данные о ребенке, которому угрожали неонационалисты. Но реакции не последовало.

"Киевские власти не гнушаются прямой травли детей. Показательная ситуация со школьницей из Луганска Фаиной Савенковой, чьи персональные данные в октябре 2021 года были опубликованы на скандально известном сайте Миротворецм за то, что накануне Дня защиты детей она записала открытое обращение в ООН с просьбой не забывать о детях Донбасса. Ей и ее семье стали поступать угрозы. Мы обращались к генсеку ООН за содействием в изъятии личных данных ребенка с сайта украинских неонацистов в целях ее защиты... Но, к сожалению, так и не увидели результата. Между тем, ситуация лишь ухудшается. Могу сообщить сегодня, что российские НПО обнаружили, что на сайте "Миротворец" опубликованы личные данные как минимум 327 несовершеннолетних, что подвергает их жизни реальной угрозе. Сегодня мы передадим информацию о них генеральному секретарю ООН", - заявил Полянский.

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