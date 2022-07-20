На окраинах Лондона вспыхнули пожары

Всему виной аномальная жара

Жара в Европе приносит все более тяжелые последствия. Новый температурный рекорд в Великобритании - столбик термометра поднялся выше 40 градусов по Цельсию - обернулся крупными пожарами на окраинах Лондона. Экстренные службы получили 1600 звонков о возгораниях. По соображениям безопасности также закрыты лондонский аэропорт "Лутон" и военная база под Оксфордом - там взлетно-посадочные полосы, по сообщения властей, начали разрушаться.

Небывалый зной на европейском континенте - местами температура поднимается до 46. В Португалии и Испании жертв теплового удара больше тысячи. В Италию пришла самая сильная за 70 лет засуха - в нескольких регионах страны объявлено чрезвычайное положение.

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