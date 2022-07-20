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Шойгу приказал оперативнее сбивать беспилотники на Украине

09:08
  • среда
  • 20 июля 2022

Министр обороны проинспектировал российскую группировку войск "Запад"

Глава Минобороны России Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку войск "Запад", участвующую в специальной военной операции на Украине.

Шойгу дал указания по дальнейшему повышению оперативности уничтожения над приграничными с Россией районами беспилотников, а также жесткому пресечению, с учетом поступления новых средств контрбатарейной борьбы, обстрелов националистами жилых кварталов освобожденных населенных пунктов, сообщили в Минобороны.

"Глава российского военного ведомства на командном пункте заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Андрея Сычевого по текущей обстановке и выполняемых в зоне ответственности боевых задачах", - говорится в сообщении МО.

Накануне министр обороны проинспектировал российскую группировку "Юг", возглавляемую генералом армии Сергеем Суровикиным, группировку "Центр" под командованием генерал-полковника Александра Лапина, а также возглавляемую генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым группировку "Восток".

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