В МИД России высмеяли версию про "руку Кремля" в отставках на Западе

В Кремле назвали кадровые перестановки в западных правительствах их внутренним делом

Парад отставок в НАТО-центричных странах не имеет отношения к России. Об этом в среду, 20 июля, заявила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Чиновница отметила, что попытка выдать за "руку Кремля" кадровые перестановки в правительствах других государств "выглядит уже комично, уже вызывает не столько жалость и сожаление, сколько... брезгливость".

В частности, такие эмоции возникают, когда власти Италии "рассказывают своему народу небылицы" о том, что отставка правительства связана с действиями Кремля, заявила Захарова в эфире радио Sputnik.

Представитель МИД России выразила мнение, что "и внутри этих стран, и за их пределами, уже пережили фазу и сожаления, и жалости, и сарказма".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не имеет отношения к кадровым изменениям в руководстве европейских стран. Политические перестановки являются внутренним делом этих государств, в которые Москва не собирается вмешиваться, подчеркнул представитель Кремля.

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