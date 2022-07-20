ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В МИД России высмеяли версию про "руку Кремля" в отставках на Западе

10:00
  • среда
  • 20 июля 2022

В Кремле назвали кадровые перестановки в западных правительствах их внутренним делом

Парад отставок в НАТО-центричных странах не имеет отношения к России. Об этом в среду, 20 июля, заявила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.
Премьер Италии Драги подаст в отставку

Чиновница отметила, что попытка выдать за "руку Кремля" кадровые перестановки в правительствах других государств "выглядит уже комично, уже вызывает не столько жалость и сожаление, сколько... брезгливость".

В частности, такие эмоции возникают, когда власти Италии "рассказывают своему народу небылицы" о том, что отставка правительства связана с действиями Кремля, заявила Захарова в эфире радио Sputnik.

Представитель МИД России выразила мнение, что "и внутри этих стран, и за их пределами, уже пережили фазу и сожаления, и жалости, и сарказма".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не имеет отношения к кадровым изменениям в руководстве европейских стран. Политические перестановки являются внутренним делом этих государств, в которые Москва не собирается вмешиваться, подчеркнул представитель Кремля.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Здание МИД России
Здание МИД России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.