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В Россию прибыли более 2,7 млн беженцев с Украины и из Донбасса

10:19
  • среда
  • 20 июля 2022

Прибывающих принимают в десятках российских регионов

Более 2,7 млн человек прибыли в Россию с Украины и из Донбасса с февраля 2022 года. Об этом в среду, 20 июля, рассказал информированный источник в силовых структурах.
ООН призвала не размещать детей в центрах для мигрантов

По словам собеседника ТАСС, среди прибывших — 431 тысяча детей. Половина беженцев — граждане Донецкой и Луганской народных республик.

В пунктах временного размещения на территории 59 регионов Российской Федерации находятся 33 тысячи человек, остальные разместились у родственников и в частном порядке.

По решению правительства России беженцам предоставляется единовременная материальная помощь по 10 тысяч рублей на человека. Уже выплачено более 5,1 млрд рублей.

В июне президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что более 5 млн украинцев покинули страну с начала специальной военной операции России. По данным Зеленского, Украину покинул практически каждый восьмой ее житель.

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