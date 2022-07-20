"Цены на нефть взлетят до небес": Путин предупредил Запад об эффекте санкций

Президент России сделал ряд важных заявлений по итогам переговоров в Тегеране

Ситуация на Украине, поставки российских энергоносителей, экспорт зерна и сотрудничество в условиях санкций. Эти и другие темы международной и региональной повестки были в центре внимания лидеров России, Турции и Ирана в столице арабской республики. Владимир Путин принял участие в саммите астанинской тройки и провёл ряд переговоров. По итогам встреч, которые завершились только поздним вечером, президент сделал важные заявления.

За саммитом в Тегеране пристально следили во всём мире. Удастся ли лидерам России, Ирана и Турции согласовать позиции по самым актуальным и проблемным темам международной повестки? Ответом стало принятое сторонами итоговое коммюнике.

"В принятом совместном заявлении подтверждена приверженность укреплению трёхстороннего сотрудничества России, Ирана и Турции в интересах достижения устойчивой и жизнеспособной нормализации ситуации в Сирийской Арабской Республике. В ходе пребывания в Иране у российской делегации и у меня лично также состоялись и весьма полезные двусторонние переговоры", - заявил Путин.

За день Владимир Путин встретился с высшим руководителем Ирана Али Хаменеи и президентом Исламской республики Ибрахимом Раиси, а также со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Главной темой саммита значилась ситуация в Сирии. Однако на двусторонних встречах лидеры обстоятельно обсудили не только укрепление двусторонних связей, но и весь спектр основных региональных и глобальных проблем: продовольственный и энергетический кризис, ситуацию на Украине, отношение к агрессивной политике США. Подробно об этом российский президент рассказал журналистам, встреча с которыми состоялась уже поздно ночью. Большая часть вопросов – по темам мирового значения. Например, угроза голода, которой страны Запада пугают весь мир. Но Москва не препятствует вывозу украинского зерна. Настаивая лишь на том, чтобы и российское беспрепятственно поступало на рынок.

"Изначально мы ставили вопрос таким образом, что это должно быть запакетировано. А именно мы будем содействовать вывозу украинского зерна. Исходим из того, что и все ограничения, связанные с возможными поставками российского зерна, будут сняты. Как вы знаете, скажем, на ограничения, связанные с поставками на мировой рынок российских удобрений американцами сняты фактически. Надеюсь, то же самое, если они искренне хотят улучшить ситуацию на мировых рынках продовольствия, надеюсь, то же самое произойдет и с поставками на экспорт российского зерна", - сообщил президент России.

Только в этом году наша страна готова экспортировать рекордные объёмы зерна. Нет проблем и с поставками российских энергоносителей. Однако государства Европы сами рубят сук, на котором сидят.

"Газпром" всегда выполнял, выполняет и намерен выполнять все свои обязательства. То, что наши партнеры перекладывают свои ошибки или пытаются переложить свои собственные ошибки на Россию, на "Газпром", это не имеет под собой никаких оснований. Они большие специалисты в области нетрадиционных отношений. Вот и в области энергетики тоже решили сделать ставку на нетрадиционные виды энергии: солнце, ветряная энергия. Зима оказалась длинной. Ветра не было. Вот и всё. А инвестиции в основной капитал в традиционной энергетике припали из-за ранее принятых политических решений: банки не финансируют, страховые компании не страхуют, местные власти участки под новые разработки не выделяют, трубопроводный и другой транспорт не развивается", - заявил Путин.

Энергетический кризис и аномальный рост цен в Европе – следствие политических ошибок. Под давлением США страны Запада сами препятствуют поставкам российского газа, осложняют работу "Северного потока". Но обвиняют почему-то Москву.

"При чем здесь "Газпром"? Закрыли один маршрут, второй маршрут, поставили под санкции эти газоперекачивающие станции. "Газпром" готов качать столько, сколько нужно, они же сами все закрыли. Если они сами своими руками все закрывают, а потом ищут виноватых, это просто было бы смешно, если не было так грустно", - сказал глава государства.

Между тем, газовые хранилища Европы сейчас заполнены лишь на 60 процентов. А впереди – реальность и нефтяного кризиса. Если Запад всё-таки решится наложить санкции на поставки российского чёрного золота.

"Результат, даже удивительно, что это говорят люди с высшим образованием, результат будет тот же самый — подъем цен: цены на нефть взлетят до небес", - убежден Путин.

Не способствуют действия Запада и стабилизации ситуации на Украине. Киев упорно отказывается от диалога, хотя стороны уже были близки к соглашению после переговоров в Стамбуле. А Россия даже сделала шаг навстречу.

"Для того, чтобы создать эти условия, наши войска отошли из центра Украины, из Киева. Киевские власти отказались от исполнения этих соглашений, хотя они были практически достигнуты. Так что конечный результат зависит, конечно, не от посредников, а от желания договаривающихся сторон исполнять достигнутые договоренности. Мы видим сегодня, что такого желания у киевских властей нет", - заявил Путин.

Что же до Сирии, то несмотря на разницу в подходах, Россия, Иран и Турция солидарны в главном: определять будущее своей родины должны сами сирийцы в рамках конституционного процесса. А вот американские силы должны покинуть страну и перестать незаконно выкачивать оттуда нефть.

Кирилл Парменов, Евгений Назарюк, "ТВ Центр".

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