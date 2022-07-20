Минобороны показало работу "Ночных охотников" на Украине

Экипажи вертолётов уничтожили опорные пункты управления

Министр обороны Сергей Шойгу дал указание жёстко пресекать обстрелы националистами жилых кварталов на освобождённых территориях. Глава военного ведомства проинспектировал группировку "Запад", которая выполняет боевые задачи на Украине. Работает и армейская авиация. Так, экипажи вертолётов уничтожили опорные пункты управления, батарею ракетных систем залпового огня и бронированную технику противника.

"Ночные охотники" двигаются на предельно малой высоте, едва не задевая кроны деревьев. Так машина почти неуязвима для средств ПВО и ПЗРК противника. Воздушная боевая группа – смешанная. Кроме Ми-28, в ее составе - Ка-52 и Ми-8. Работают как оркестр. Один экипаж уничтожает склад боеприпасов, другие – выводят из строя вражескую бронетехнику, которая охранят подходы к арсеналу. Украинская пехота остается и без обеспечения, и без прикрытия.

"Противник нас боится. Работаем часто. Благодаря нашему мастерству мы летаем очень низко, качественно и выполняем все боевые задачи. Поддерживаем, в основном, сухопутные войска, пехоту на поле боя", - рассказал Максим, старший летчик вертолета Ми-28.

Сразу после посадки техники пополняют боезапас. В зависимости от задачи ставят управляемые или неуправляемые ракеты, при необходимости меняют меньший калибр на больший. Он предназначен для тяжелой бронетехники противника и особо укрепленных районов.

"Если сопоставить, это как примерно одна ракета "Града" - одна ракета "Нара С-13". Если попадет по бронетехнике - и даже если ракета упадет рядом и не будет прямого попадания - будет поражение этой техники", - говорит Николай, командир экипажа вертолета Ми-28.

Российскую группировку войск "Запад", участвующую в спецоперации, проинспектировал Сергей Шойгу. Министр обороны дал указание более оперативно уничтожать беспилотные летательные аппараты противника над приграничными с Россией районами. А также жестко пресекать обстрелы со стороны националистов жилых кварталов освобожденных городов и сел.

Так огневые точки ВСУ подавляют на земле. Подразделение ВДВ штурмует опорный пункт противника. Боевую машину десанта поддерживают расчеты минометов и экипажи танков.

"Задача - завладеть опорным пунктом противника и блокировать населенный пункт с южного направления. Выдвигаются штурмовые отряды, усиленные танковыми и огнеметными подразделениями. Наше дело правое, мы победим", - уверен Роман, командир парашютно-десантного полка.

В освобожденных Лисичанске и Северодонецке сотрудники МВД народной республики постоянно патрулируют улицы. Пресекают факты мародерства и экстремизма, находят и обезвреживают неразорвавшиеся снаряды. В отдаленный район Лисичанска прибыл первый российский гумконвой. Военные привезли продукты, средства личной гигиены и сладости для детей.

"С продуктами обстановка очень у нас тяжелая. Достать негде, купить не на что. И, конечно же, гуманитарная помощь для нас сейчас необходимая вещь. Спасибо вам огромное!" - сказала местная жительница Алена.

Минобороны России сообщает о новых преступных действиях националистов против мирных граждан. На территории двух школ в Днепропетровской области радикалы оборудовали опорные пункты, эвакуацию жителей соседних домов не проводили. Аналогичная ситуация в Вольнянске Запорожской области - артиллерию и бронетехнику разместили рядом с корпусом детского сада, подходы заминировали. А в Николаеве верхние и нижние этажи многоквартирных домов националисты превратили в огневые позиции.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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