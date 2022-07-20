Европейцы столкнулись с тяжелыми последствиями аномальной жары

Во Франции люди задыхаются от едкого дыма

Жара в Европе приносит всё более тяжёлые последствия. Сразу несколько температурных рекордов побито в Великобритании. Как результат - загорелись окраины Лондона. 300 человек лишились своих домов. Во Франции жители городов тоже задыхаются от едкого дыма. В Греции лесные пожары бушуют на подступе к Афинам. Тушение огня осложняет штормовой ветер. Слово - Екатерине Гоголевой.

Огонь подбирается к Афинам. Ситуация - критическая. Из-за сильного лесного пожара на севере Аттики уже эвакуированы более 600 жителей. Склоны горы Пентели вспыхнули накануне. Уничтожены несколько домов. У полутысячи пожарных ночь выдалась сверхсложной. Из-за порывов штормового ветра огонь постоянно менял направление.

На юго-западе Франции огонь уничтожил уже 20 гектаров леса. Температура воздуха держится на отметке - 40 градусов. Люди в стрессе - в любой момент можно остаться без дома. Пол Вирти увидел, что к его участку подбирается огонь, когда был на пляже.

Многие города затянуты дымом. Люди жалуются - дышать нечем. В воздухе стоит едкий запах гари. Местные метеорологические службы объявили о крайне высоком – красном – уровне опасности в 10 департаментах. В Париже люди спасаются от пекла в городских фонтанах. Бешеной популярностью сейчас пользуется ледяной бар. Все места забронированы - даже несмотря на то, что в разгаре рабочая неделя. Ведь внутри - минус двадцать.

Более 25 тысяч гектаров лесных массивов выгорели и на северо-западе Испании. Огонь подходит близко к жилым домам. Люди вынуждены эвакуироваться. Бушует пожар в провинции Самора. Там стихия унесла жизни двух человек, 6 тысяч эвакуированы.

Огонь - в опасной близости и от Лондона. В пригороде британской столицы в Веннигтоне пожары уничтожили несколько домов. У синоптиков прогнозы неутешительные - в ближайшие дни в Европе невыносимая жара не спадет.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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