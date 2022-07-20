Крым ищет таланты: проект "Таврида" учит продвигать свое искусство

На площадке арт-кластера собрались дизайнеры, художники и музыканты

Модные показы, авангардные картины и современная музыка. Сотни талантливых молодых людей из разных регионов собрались в эти дни на площадке арт-кластера "Таврида" в Крыму. Для них это уникальная возможность научиться продвигать своё искусство и стать знаменитыми.

"Таврида" – это возможности, особенно для творцов. Вот их работы – арт-объекты, которые притягивают внимание и помогают искать вдохновения. В этот раз вдохновения ищут художники, модельеры и современные музыканты.

Они экспериментируют с жанрами и ищут своего слушателя. Известные композиторы и продюсеры помогают сделать этом максимально быстро.

Подробности смотрите в репортаже Никиты Васильева.

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