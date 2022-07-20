Зрители ТВЦ продолжают собирать средства на лечение Алины Кильдияровой

У годовалой девочки - тяжелая форма лейкоза

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжают сбор средств на лечение годовалой Алины Кильдияровой из Башкирии. Её историю мы рассказывали накануне.

За прошедшие сутки удалось собрать большую часть суммы. Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным и помог. Но требуется ещё свыше 800 тысяч рублей. У Алины - тяжёлая форма лейкоза. Она уже перенесла трансплантацию стволовых клеток костного мозга. Сейчас организм девочки очень ослаблен и ей срочно нужен курс иммунотерапии. Но необходимые препараты стоят очень дорого.

Мы продолжаем помогать Алине все вместе. Для этого достаточно отправить смс на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Алины Кильдияровой, программа 1455

Видео: зрители ТВЦ собирают средства на лечение Алины Кильдияровой

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