Русских и украинцев разделили насильно

Глава Крыма Сергей Аксенов обвинил большевиков в искусственной "украинизации Украины". По этой причине сейчас приходится воевать с киевским режимом.

По мнению Аксенова, цель специальной военной операции - это защита национальных интересов нашей страны. Под национальными интересами глава Крыма понимает безопасность граждан, территорий и перспективы развития. Важно, чтобы Россия вернулась в свои исторические границы.

"Это всегда была Россия. Большевики искусственно в 30-е годы украинизировали Украину. Потом нас разделили искусственно, пытались раздробить, намутили воды во всей этой ситуации, а мы расхлебываем сегодня", - заявил Аксенов в интервью РБК.

Глава Крыма уверен, что Россия достигнет поставленных целей. Важно это сделать "меньшей кровью и наших ребят, и мирного населения Украины".

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