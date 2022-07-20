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Россия и Киргизия полностью перешли на расчеты в рублях

10:59
  • среда
  • 20 июля 2022

Об этом рассказали в киргизском правительстве

Киргизия и Россия полностью перешли на расчеты в рублях по основным видам товаров. Об этом в среду, 20 июля, рассказал киргизский министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев.
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По словам политика, единственной группой товаров, по которой расчеты производились в долларах, были горюче-смазочные материалы. В связи с введением санкций и отключением SWIFT-системы возникли проблемы по платежам. Было принято решение о переходе на расчеты в рублях.

После перехода на расчеты в рублях, курс рубля начал укрепляться, что сказалось на стоимости топлива — это привело к росту цен на ГСМ, дизельное топливо дорожает и в самой России, цитирует Амангельдиева "Интерфакс".

После введения Западом антироссийских санкций Россия активизировала процесс перехода на рублевые расчеты в торговле с другими государствами. В частности, Москва активно переходит на расчеты в национальных валютах с Арменией и Азербайджаном, в том числе в оплате поставок газа.

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