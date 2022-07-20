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Минобороны России получило партию 120-миллиметровых минометов

10:50
  • среда
  • 20 июля 2022

Дальность стрельбы миномета 2Б11 превышает 7 км

Партия минометов 2Б11 калибра 120 мм с колесным ходом поставлена Министерству обороны России производителем оружия, ЦНИИ "Буревестник" (входит в концерн "Уралвагонзавод" госкорпорации "Ростех").
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Максимальная дальность стрельбы миномета 2Б11 составляет 7 100 м, прицельная скорострельность - 15 выстрелов в минуту, время перевода из походного положения в боевое и обратно — не более трех минут.

Эти минометы можно применять для уничтожения навесным огнем живой силы и средств противника, расположенных на открытой местности или в укрытиях полевого типа, на обратных скатах высот и в глубоких ущельях, в том числе в непосредственной близости к переднему краю обороны.

Преимуществами миномета 2Б11 производитель назвал усовершенствованную плиту кругового обстрела, быстросъемный стреляющий механизм, не требующий разборки ствола, а также предохранитель от двойного заряжания небольшой массы, сообщает ТАСС.

Ранее в российском Минобороны рассказали о преимуществах крылатых ракет российского оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М". "Искандер" относится к высокоточному оружию с дальностью стрельбы до 500 километров. В арсенале комплекса имеются как баллистические, так и крылатые ракеты.

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