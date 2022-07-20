Парламент Шри-Ланки избрал нового президента страны

Страна находится в непростой ситуации

Исполняющий обязанности президента Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе стал новым президентом страны.

Его избрали в среду, 20 июля, в ходе внутреннего голосования в парламенте. Викрамасингхе получил 134 голоса, его ближайший оппонент Даллас Алахапперума - 82, Анура Кумара Диссанаяка – три.

Викрамасингхе после оглашения результатов заявил, что Шри-Ланка находится в очень сложной экономической и политической ситуации. Страну ожидают серьезные вызовы.

Ранее Викремесингхе был премьером страны, а после начала кризиса на островном государстве стал исполнять обязанности бежавшего президента.

В июле в Шри-Ланке с новой силой возобновились беспорядки. Причиной многотысячных протестов стал сильнейший за последние 70 лет экономический кризис. В стране не хватает продуктов питания, медикаментов, бензина. 11 июля президент Шри-Ланки Махинда Раджапакса сообщил о своей отставке. По данным СМИ, он сбежал на Мальдивы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"