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Парламент Шри-Ланки избрал нового президента страны

11:04
  • среда
  • 20 июля 2022

Страна находится в непростой ситуации

Исполняющий обязанности президента Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе стал новым президентом страны.
Первый погибший зафиксирован в ходе протестов в Шри-Ланке

Его избрали в среду, 20 июля, в ходе внутреннего голосования в парламенте. Викрамасингхе получил 134 голоса, его ближайший оппонент Даллас Алахапперума - 82, Анура Кумара Диссанаяка – три.

Викрамасингхе после оглашения результатов заявил, что Шри-Ланка находится в очень сложной экономической и политической ситуации. Страну ожидают серьезные вызовы.

Ранее Викремесингхе был премьером страны, а после начала кризиса на островном государстве стал исполнять обязанности бежавшего президента.

В июле в Шри-Ланке с новой силой возобновились беспорядки. Причиной многотысячных протестов стал сильнейший за последние 70 лет экономический кризис. В стране не хватает продуктов питания, медикаментов, бензина. 11 июля президент Шри-Ланки Махинда Раджапакса сообщил о своей отставке. По данным СМИ, он сбежал на Мальдивы.

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