ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Роспотребнадзор рекомендовал ряду граждан вновь носить маски

11:18
  • среда
  • 20 июля 2022

Это связано с ростом заболеваемости COVID-19

В Роспотребнадзоре в среду, 20 июля, в связи с распространением новых подвариантов штамма "омикрон" рекомендовали гражданам из уязвимых категорий, в том числе с хроническими заболеваниями, носить маски в общественных местах.
Роспотребнадзор отказался возвращать COVID-ограничения из-за роста заболеваемости

В ведомстве отметили, что новые варианты COVID-19 переносятся не так тяжело, однако коронавирусная инфекция все еще остается опасным заболеванием.

Роспотребнадзор посоветовал не забывать о базовых правилах предосторожности. Людям из уязвимых категорий, в том числе тем, у кого диагностированы хронические заболевания, рекомендуется носить маски в общественных местах, а также пользоваться антисептическими средствами.

Наряду с этим сохраняется рекомендация по прохождению ревакцинации от COVID-19 каждые полгода, сообщает "Интерфакс".

За последние шесть недель число новых случаев коронавирусной инфекции в Европейском регионе утроилось, а на прошлой неделе было зарегистрировано около 3 млн новых случаев — около половины всех новых заражений в мире. С учетом этого ВОЗ констатировала новую волну коронавирусной инфекции в европейских странах.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Масочный режим
Масочный режим
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.