Роспотребнадзор рекомендовал ряду граждан вновь носить маски

Это связано с ростом заболеваемости COVID-19

В Роспотребнадзоре в среду, 20 июля, в связи с распространением новых подвариантов штамма "омикрон" рекомендовали гражданам из уязвимых категорий, в том числе с хроническими заболеваниями, носить маски в общественных местах.

В ведомстве отметили, что новые варианты COVID-19 переносятся не так тяжело, однако коронавирусная инфекция все еще остается опасным заболеванием.

Роспотребнадзор посоветовал не забывать о базовых правилах предосторожности. Людям из уязвимых категорий, в том числе тем, у кого диагностированы хронические заболевания, рекомендуется носить маски в общественных местах, а также пользоваться антисептическими средствами.

Наряду с этим сохраняется рекомендация по прохождению ревакцинации от COVID-19 каждые полгода, сообщает "Интерфакс".

За последние шесть недель число новых случаев коронавирусной инфекции в Европейском регионе утроилось, а на прошлой неделе было зарегистрировано около 3 млн новых случаев — около половины всех новых заражений в мире. С учетом этого ВОЗ констатировала новую волну коронавирусной инфекции в европейских странах.

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