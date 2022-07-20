Москвичей предупредили о возвращении 30-градусной жары

Температура резко поднимется в выходные

Жаркая погода вернется в Москву в выходные дни, столбики термометров будут показывать около 30 градусов. Об этом в среду, 20 июля, рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Метеоролог пояснила, что погодные условия в столичном регионе будет определять гребень антициклона, атмосферное давление подрастет, облаков будет меньше.

При переменной облачности в выходные дни существенных осадков не ожидается, ночи станут заметно теплее — 15-17 градусов тепла. Дневная температура в Москве составит около 30 градусов.

К нам вернется жаркая июльская погода, цитирует Позднякову РИА Новости.

Возвращение жары последует за ощутимым снижением температуры в столице. 18 июля воздух в городе прогрелся всего до 18 градусов тепла, при этом прошли дожди и усилился ветер.

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