Россиянин скончался после укуса клеща

Первый летальный исход в этом году

Житель Свердловской области скончался от клещевого энцефалита, это первая смерть от укуса паразита в этом году.

"Мужчина был не привит против энцефалита, поздно обратился за медпомощью и имел тяжелую патологию", - сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора (цитата по РИА Новости).

По данным на 11 июля, с начала года в России выявили 430 случаев клещевого энцефалита. В медицинские организации из-за укусов клещей обратились более 351 тысячи пострадавших, среди них 85,5 тысячи детей.

Чаще всего к медикам из-за укусов клещей обращаются в Свердловской, Кемеровской, Тюменской и Томской областях.

Специалисты напомнили, чтобы удалить присосавшегося клеща - нужно обратиться в травмпункт.

Если по какой-то причине сделать это оперативно возможности нет, придется действовать самостоятельно: нужно захватить клеща пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к хоботку, провернуть вокруг оси. Место укуса дезинфицировать, руки тщательно вымыть.

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