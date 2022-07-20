ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россиянин скончался после укуса клеща

11:41
  • среда
  • 20 июля 2022

Первый летальный исход в этом году

Житель Свердловской области скончался от клещевого энцефалита, это первая смерть от укуса паразита в этом году.
Российские регионы переживают нашествие клещей

"Мужчина был не привит против энцефалита, поздно обратился за медпомощью и имел тяжелую патологию", - сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора (цитата по РИА Новости).

По данным на 11 июля, с начала года в России выявили 430 случаев клещевого энцефалита. В медицинские организации из-за укусов клещей обратились более 351 тысячи пострадавших, среди них 85,5 тысячи детей.

Чаще всего к медикам из-за укусов клещей обращаются в Свердловской, Кемеровской, Тюменской и Томской областях.

Специалисты напомнили, чтобы удалить присосавшегося клеща - нужно обратиться в травмпункт.

Если по какой-то причине сделать это оперативно возможности нет, придется действовать самостоятельно: нужно захватить клеща пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к хоботку, провернуть вокруг оси. Место укуса дезинфицировать, руки тщательно вымыть.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Информационная табличка "Осторожно клещи"
Информационная табличка "Осторожно клещи"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.