ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Курской области подавили атаку ВСУ

12:03
  • среда
  • 20 июля 2022

Нападение было совершено на приграничье Рыльского района

Российские военные и пограничники открыли ответный огонь и подавили "атаку ВСУ на приграничье Рыльского района". Об этом в среду, 20 июля, рассказал глава региона Роман Старовойт.
ВСУ обстреляли школу в курском селе

Как написал курский губернатор в своем Telegram-канале, утром Рыльский район подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны украинских военных. Огонь велся по пограничному пункту Крупец, а в деревне Городище была повреждена линия электропередачи.

При обстреле жертв и пострадавших нет. Три населенных пункта оказались обесточены, власти региона работают над восстановлением электроснабжения.

После начала Россией специальной военной операции по защите республик Донбасса Курская область, граничащая с Украиной, многократно подвергалась обстрелам со стороны украинских военных. В частности, 5 июля обстрелы зафиксировали в деревне Маркино и в поселке Теткино.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Военнослужащие армии России
Военнослужащие армии России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.