В Курской области подавили атаку ВСУ

Нападение было совершено на приграничье Рыльского района

Российские военные и пограничники открыли ответный огонь и подавили "атаку ВСУ на приграничье Рыльского района". Об этом в среду, 20 июля, рассказал глава региона Роман Старовойт.

Как написал курский губернатор в своем Telegram-канале, утром Рыльский район подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны украинских военных. Огонь велся по пограничному пункту Крупец, а в деревне Городище была повреждена линия электропередачи.

При обстреле жертв и пострадавших нет. Три населенных пункта оказались обесточены, власти региона работают над восстановлением электроснабжения.

После начала Россией специальной военной операции по защите республик Донбасса Курская область, граничащая с Украиной, многократно подвергалась обстрелам со стороны украинских военных. В частности, 5 июля обстрелы зафиксировали в деревне Маркино и в поселке Теткино.

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