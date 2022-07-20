Интернет-поисковики будут помечать "Википедию" как нарушителя закона

Ресурс не удалил запрещенные материалы

В связи с невыполнением американской некоммерческой организацией Wikimedia Foundation, Inc. (внесена в перечень иностранных лиц, осуществляющих деятельность в интернете в России) обязанности по удалению противоправной информации Роскомнадзором принято решение о применении меры понуждения. Об этом в среду, 20 июля, рассказали в пресс-службе ведомства.

Как поясняется в Telegram-канале Роскомнадзора, эта мера предполагает информирование поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении иностранным лицом российского законодательства.

Такое решение вызвано тем, что в "Википедии" остается неудаленным ряд материалов, признанных запрещенными, в том числе фейков о ходе специальной военной операции на территории Украины.

Данные меры в отношении интернет-компании будут действовать до полного устранения иностранным лицом нарушений российского законодательства.

В мае Роскомнадзор потребовал от англоязычной "Википедии" удалить ряд материалов о спецоперации на Украине. Речь шла о двух статьях, которые содержат неверную информацию о целях и форме военной спецоперации России на Украине, а также о якобы атаках на гражданское население.

С 18 мая Wikimedia Foundation, Inc. (управляет инфраструктурой, на которой работает "Википедия") внесена в перечень иностранных лиц, осуществляющих деятельность в интернете в России. Это значит, что в случае неисполнения закона "о приземлении" "Википедии" грозит целый ряд ограничений.

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