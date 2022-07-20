Трое детей насмерть отравились наркотиками в Подольске

Еще двое лежат в реанимации

Пятеро детей отравились наркотиками в подмосковном Подольске, трое из них скончались.

Детей с передозировкой обнаружили в одной из квартир города, пишет телеканал РЕН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Трое скончались до прибытия медиков, двух пострадавших доставили в реанимацию. Сейчас за их жизнь борются врачи.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Источник "Московского комсомольца" утверждает, что госпитализированы 15-летняя жительница Подольска и молодой человек ее возраста.

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