В Госдуме отказались приравнять апартаменты к жилью

Они не попадут под действие ЖК
Апартаменты не будут приравнены к жилью и не попадут под действие Жилищного Кодекса.
О решении сообщил председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.
Никогда из власти никто не обещал перевода апартаментов в жилую недвижимость. Апартаменты не будут приравнены к жилью и не попадут под действие ЖК", - передает его слова "РИА Новости".
Пахомов отметил, что у власти есть идея предложить уменьшение налогов для этого вида недвижимости. Право определять ставки могут отдать регионам.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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