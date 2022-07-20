В Госдуме отказались приравнять апартаменты к жилью

Они не попадут под действие ЖК

Апартаменты не будут приравнены к жилью и не попадут под действие Жилищного Кодекса.

О решении сообщил председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

Никогда из власти никто не обещал перевода апартаментов в жилую недвижимость. Апартаменты не будут приравнены к жилью и не попадут под действие ЖК", - передает его слова "РИА Новости".

Пахомов отметил, что у власти есть идея предложить уменьшение налогов для этого вида недвижимости. Право определять ставки могут отдать регионам.

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