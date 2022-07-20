Лавров: Зеленский по системе Станиславского переобувается очень быстро

Президент - настоящий артист, заявил глава МИД России

Глава МИД России Сергей Лавров указал на отсутствие смысла в текущих условиях вести переговоры с Украиной.

Страны Запада удерживают Киев от любых конструктивных шагов, накачивают оружием. Это выгодно американцам и англичанам. Они очень хотят сделать эту войну настоящей войной и столкнуть Россию с европейскими странами, заметил министр.

"У меня нет никаких сомнений, что украинцам не дадут вести переговоры, пока американцы не решат, что "достаточно мы уже наскандалили, посеяли хаоса, теперь можно их предоставить самим себе, мы посмотрим, как они будут выкручиваться", - заметил Лавров в интервью РИА Новости и RT.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский, пришедший к власти с лозунгами мира, "переобувается очень быстро".

""Посмотрите, что он сейчас говорит <…> Артист, да, по системе Станиславского, переобувается очень быстро", - заметил Лавров (цитата по RT).

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