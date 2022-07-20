Лавров объявил об исчерпании потенциала санкций против России

Это заставляет Брюссель вносить уточнения

Евросоюз вынужден вносить уточнения в уже принятые антироссийские санкции, поскольку потенциал ограничительных мер в отношении России исчерпан. Такое заявление в среду, 20 июля, сделал российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Глава МИД задался вопросом, как следует называть анонсированный Брюсселем новый пакет рестрикций против России — "санкции или даже изъятие санкций".

Лавров подчеркнул, что в Европе уже исчерпали все возможные сферы, "где они были готовы наносить нам ущерб, и сейчас вынуждены уже думать над тем, что же они сотворили и как это на них влияет".

Из-за отрицательного воздействия антироссийских санкций на экономику ЕС в Брюсселе вынуждены вносить корректировки, позволяющие обслуживать экспорт российского продовольствия, цитирует министра РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин предупредил Запад об эффекте антироссийских санкций, подчеркнув, что цены на нефть из-за рестрикций "взлетят до небес" и возникнет угроза нефтяного кризиса.

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