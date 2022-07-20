ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Появились подробности о единственном заболевшем оспой обезьян в России

13:02
  • среда
  • 20 июля 2022

"Продолжения никакого нет", заявили в Роспотребнадзоре

У россиянина, заболевшего оспой обезьян, прошел инкубационный период. Об этом в среду, 20 июля, рассказал заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
Вирусолог оценил вероятность распространения оспы обезьян в России

Эксперт отметил, что "пока продолжения никакого нет", этот случай остается единственным выявленным в России случаем оспы обезьян. Две недели инкубационного периода у пациента уже завершились.

По словам Горелова, в России нет никаких проблем с диагностикой оспы обезьян — есть две тест-системы и выработаны схемы лечения. Специалист призвал граждан при любых подозрениях обращаться в медицинские учреждения, не занимаясь самолечением, сообщает "Интерфакс".

12 июля стало известно о первом подтвержденном случае оспы обезьян в России. Болезнь выявили у молодого человека из Санкт-Петербурга, вернувшегося из Португалии. Мужчина сам обратился за помощью, так как у него появилась характерная для этого заболевания сыпь. Его изолировали в инфекционной больнице. Состояние заболевшего оценивалось как удовлетворительное.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Врачи в больнице
Врачи в больнице
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.