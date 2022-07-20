Появились подробности о единственном заболевшем оспой обезьян в России

"Продолжения никакого нет", заявили в Роспотребнадзоре

У россиянина, заболевшего оспой обезьян, прошел инкубационный период. Об этом в среду, 20 июля, рассказал заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Эксперт отметил, что "пока продолжения никакого нет", этот случай остается единственным выявленным в России случаем оспы обезьян. Две недели инкубационного периода у пациента уже завершились.

По словам Горелова, в России нет никаких проблем с диагностикой оспы обезьян — есть две тест-системы и выработаны схемы лечения. Специалист призвал граждан при любых подозрениях обращаться в медицинские учреждения, не занимаясь самолечением, сообщает "Интерфакс".

12 июля стало известно о первом подтвержденном случае оспы обезьян в России. Болезнь выявили у молодого человека из Санкт-Петербурга, вернувшегося из Португалии. Мужчина сам обратился за помощью, так как у него появилась характерная для этого заболевания сыпь. Его изолировали в инфекционной больнице. Состояние заболевшего оценивалось как удовлетворительное.

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