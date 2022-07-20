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Минобороны: российские военные уничтожили семь украинских пунктов управления

12:50
  • среда
  • 20 июля 2022

ВКС нанесли удар по украинскому складу вооружений в Соледаре

Российские военные уничтожили пусковую установку ракетного комплекса Harpoon украинской армии в Одесской области. Об этом сообщил представитель Минобороны Игорь Конашенков.

"В районе населенного пункта Усатово Одесской области высокоточным оружием ВКС России уничтожена пусковая установка ракетного комплекса Harpoon производства США", - сказал Конашенков в ходе брифинга.

Авиация уничтожила склад вооружений войск Украины в Соледаре ДНР, заявили в Минобороны.

"В результате удара высокоточным оружием ВКС России по складу ракетно-артиллерийского вооружения 14-й механизированной бригады ВСУ в населенном пункте Соледар уничтожено 19 единиц бронетанковой техники и до 40 националистов", - сказали в ведомстве.

Крое этого, стало известно, что российские военные уничтожили семь украинских пунктов управления в Николаевской, Харьковской областях и ДНР.

 

 

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