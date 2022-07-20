ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин: вся Россия поможет восстановить ДНР и ЛНР

13:00
  • среда
  • 20 июля 2022

Предстоят годы работы

Президент России Владимир Путин пообещал, что наша страна поможет в восстановлении Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
В Россию прибыли более 2,7 млн беженцев с Украины и из Донбасса

Об этом глава государства заявил в ходе общения с участниками конкурса "Большая перемена".

"Вся наша страна будет помогать и ЛНР, и ДНР, будет помогать детям и взрослым, которые живут на этих территориях", - заметил Путин.

Президент отметил, что предстоят "добрые месяцы, недели и годы" для того, чтобы навести порядок в ЛДНР. "Но мы сделаем это обязательно", - подчеркнул Путин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Ремонт инженерных сетей в Мариуполе
Ремонт инженерных сетей в Мариуполе
Демонтаж дома в Мариуполе
Демонтаж дома в Мариуполе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.