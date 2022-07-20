Путин: вся Россия поможет восстановить ДНР и ЛНР

Предстоят годы работы

Президент России Владимир Путин пообещал, что наша страна поможет в восстановлении Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Об этом глава государства заявил в ходе общения с участниками конкурса "Большая перемена".

"Вся наша страна будет помогать и ЛНР, и ДНР, будет помогать детям и взрослым, которые живут на этих территориях", - заметил Путин.

Президент отметил, что предстоят "добрые месяцы, недели и годы" для того, чтобы навести порядок в ЛДНР. "Но мы сделаем это обязательно", - подчеркнул Путин.

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